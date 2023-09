Seit mehr als zehn Jahren: Gera „Denkt bunt!“

Gera. Projekte stellen sich vor bei Demokratiekonferenz im Geraer Rathaus

Seit mehr als zehn Jahren ist die Stadt Gera Träger des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und des Landesprogramms „Denk bunt“. So erhalten in jedem Jahr zahlreiche Träger der Stadt finanzielle Unterstützung für Projekte zur Umsetzungen des Demokratiegedankens. Besonders junge Menschen profitieren von den Förderungen. Aber auch generationsübergreifende Ideen werden mehr und mehr umgesetzt.

Auch in diesem Jahr haben die Träger wieder die Chance, ihre Ergebnisse in einer Demokratiekonferenz vorzustellen. Dazu sind Interessenten am 12. September in den Rathaussaal am Kornmarkt in Gera zur diesjährigen Demokratiekonferenz eingeladen. Parallel dazu haben die Gäste die Möglichkeit, mit den Akteuren ins Gespräch zu kommen und sich über das Förderprogramm zu informieren.

Bis Freitag, 29. September, können interessierte Vereine oder Verbände ihre Projektanträge für die vierte Runde 2023 zur Förderung der Demokratie in Gera einreichen.

Dienstag, 12. September, 16 Uhr, Rathaussaal; das aktuelle Antragsformular zur Durchführung eines Einzelprojektes kann auf der Internetseite der Partnerschaft für Demokratie in Gera (PfD) unter www.demokratie-leben-gera.de heruntergeladen werden.