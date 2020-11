Selber zupacken

Eine wichtige Etappe für ein Produkt „Made in Thüringen“ ist geschafft. Die Masken aus Zwötzen haben das Zeug, als persönliche Schutzausrüstung ihren Platz auf dem Markt zu erobern. Ein Verbund Thüringer Unternehmen schaffte es in gut fünf Monaten aus eigener Kraft, dass Thorey auf in Thüringen gefertigten Maschinen Vlies produziert, das zudem im Freistaat konfektioniert wird. Drei Monate später liegen die Zertifikate vor. Dass die CE-Zertifizierung das Nadelöhr ist, hatten die Unternehmer der Bundestagsabgeordneten Elisabeth Kaiser (SPD) und ihrer Kollegin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) geschildert. Letztere erfuhr am Montag auf ihre Anfrage beim Bundeswirtschaftsminister, dass zu den beiden vorhandenen Zertifizierungsstellen, die inzwischen im Dreischichtsystem arbeiten, drei weitere einen Antrag auf Benennung gestellt haben.

Warten ist nichts für die Macher von Thorey. So waren sie Anfang November unter den 124 Ausstellern bei der ersten deutschen Fachmesse zum Infektionsschutz in Erfurt und nutzten die Ankündigung, Senioren mit je 15 Atemschutzmasken zu beschenken, um sich beim Bundesgesundheits- und Bundeswirtschaftsminister sowie bei den Gesundheitsministern der Länder und dem Thüringer Landesverwaltungsamt in Erinnerung zu bringen. Steter Tropfen höhlt den Stein.