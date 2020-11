Monika Biedermann zeigte sich ein wenig sprachlos. „Ich habe bisher wenig Glück bei Verlosungen gehabt“, bekannte die Hartmannsdorferin. Sie hatte sich am Leserwettbewerb für die Serie „Unternehmen in Ostthüringen“ dieser Zeitung beteiligt und einen Reisegutschein gewonnen.

Saft aus Äpfeln und Johannisbeeren

Monika Biedermanns Favorit, die Süßmostkelterei in Crossen, eroberte die Gunst der Leser und wurde damit als Sieger des Leserwettbewerbs im dritten Quartal 2020 gekürt. Seit 1938 werden in Crossen Äpfel vermostet. Monika Biedermann kennt die Süßmostkelterei mit Getränkevertrieb F. W. Börner N f. aus eigenem Erleben. „Wir sind zu DDR-Zeit schon immer hingefahren und haben unser Obst zum Vermosten hingebracht. Äpfel beispielsweise und eine Menge Schwarze Johannisbeeren. Mittlerweile geben wir dort zwar kein Obst mehr ab, holen uns jedoch gern Saft. Denn dieser ist nach wie vor lecker“, erzählt die 64-Jährige. Sie schätzt den Familienbetrieb, der viel Wert auf Regionalität legt. „Auch der Glühwein schmeckt prima“, meint Monika Biedermann schmunzelnd mit Blick auf die kommende kalte Jahreszeit.

Seit 1974 ist die Hartmannsdorferin Zeitungsleserin, verfolgt interessiert die Unternehmensserie und vor allem lokale Geschichten. Im vorigem Jahr aus dem Berufsleben ausgeschieden – viele Jahre war sie in der Köstritzer Brauerei tätig – bleibt ihr nun dafür noch mehr Zeit.

Den Gutschein würde sie gern für Urlaub in Deutschland, vielleicht an der Ostsee, verwenden. Die sonnigen Herbsttage vor nicht allzu langer Zeit verbrachte sie mit ihrem Mann noch in der Sächsischen Schweiz beim Wandern. „Ein paar Tage raus, das war herrlich“, erzählt sie.

Insofern hofft Monika Biedermann, dass das Reisen im nächsten Jahr schnell wieder möglich sein wird.