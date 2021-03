Schockanruf in Weida: 84-jähriger Senior trickst Telefon-Betrüger aus

Unbekannte versuchten in Gera, in eine Bäckerei einzubrechen.

Gera. Die Gegenfrage eines 84-Jährigen in Weida verunsicherte Abzocker offensichtlich so sehr, dass sie sofort wieder auflegten.

Einbruch in Bäckerfiliale misslingt

Unbekannte Täter versuchten, sich in der Zeit vom 9. zum 10. März gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerfiliale in der Schafwiesenstraße in Gera zu verschaffen. Der Bäcker befindet sich im Eingangsbereich eines Supermarktes.

Glücklicherweise misslang den Tätern das Vorhaben. Allerdings verursachten sie Sachschaden. Die Kripo Gera ermittelt und sucht nach Zeugen. Hinweise an Tel.: 0365/82 34 14 65.

Auto von Helfer beschädigt

Ein 20-jähriger Opelfahrer rief Mittwochnacht die Geraer Polizei zur Hilfe. Gegen 0.15 Uhr befuhr er die Salzstraße aus Richtung Wünschendorf kommend, als er einen bislang unbekannten Mann am Straßenrand bemerkte.

Der junge Fahrer hielt an, um zu schauen, ob mit dem Mann alles in Ordnung sei. Dies dankte ihm der Unbekannte jedoch nicht, sondern beleidigte ihn und schlug auf seinen Opel ein, so dass Sachschaden daran entstand.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte und konnte trotz Fahndung nicht gefunden werden. Die Geraer Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann (etwa 25 Jahre alt; 1,80 Meter groß; dunkel gekleidet) geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0365/8290 bei der Geraer Polizei zu melden.

Schockanruf: 84-Jähriger überrascht Betrüger mit Gegenfrage

Ein 84-jähriger Mann aus Weida erhielt am Mittwoch einen Anruf, bei dem ihm mitgeteilt wurde, dass seine Enkelin in einen tödlichen Unfall verwickelt worden sei und jetzt 10.000 Euro Kaution benötige.

Als der Angerufene das Geburtsdatum der Enkelin erfragte, legte der Anrufer sofort auf. Die Polizei warnt davor, dass immer wieder Betrüger versuchen, mit sogenannten Schockanrufen Geld zu erbeuten.

Fahrrad entwendet

Am Mittwoch zwischen 21.15 und 21.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Fahrrad. Dies stand ungesichert in einem Garagenkomplex in der Kaimberger Straße in Greiz.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03661/6210 entgegen.