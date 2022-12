E-Scooter am Sachsenplatz in der Nähe des Bahnhofs Gera-Süd.

Sich mit Zeus in Gera bewegen

Gera. Tretroller mit Elektromotor sind ab Januar wieder in Gera verfügbar.

Gute Nachrichten für Gera: Ab dem kommenden Jahr wird es wieder ein flexibles Mobilitätsangebot in Form von E-Scootern geben.

Die Stadt hat eine Vereinbarung mit der irischen Verleihfirma Zeus unterzeichnet, die zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Es soll eine zwölfmonatige Testphase geben, bei dieser wollen die Partner eruieren, wie und in welchem Umfang das Tretroller-Angebot in Gera aufgestellt werden kann.

Ab 1. oder 2. Januar 2023 sollen die E-Scooter zur Verfügung stehen. Im ersten Quartal wird Zeus circa 140 Fahrzeuge in Gera stationieren, der Vertrag sieht vor, auf bis zu 180 E-Scooter aufzustocken. Damit stellt Zeus eine vergleichbare Flotte auf, wie sie auch der vorherige Anbieter Bird betrieben hatte. Dieser kündigte am 18. Oktober überraschend an, sich komplett aus Deutschland zurückzuziehen. Die Fahrzeuge wurden bereits aus der Stadt entfernt.

Die elektrischen Tretroller von Zeus sind mit zwei Rädern an der Vorderachse ausgestattet, was nach Angaben des irischen Verleihers bei weiblichen Nutzern für mehr Standsicherheit sorgt. Zudem nutzt der Anbieter ein Akku-Wechsel-Model: Statt den Roller zum Laden abzuholen, wird vor Ort ein neuer, vollgeladener Akku in das Fahrzeug eingesetzt. Die Nutzung der Zeus-Roller erfolgt über die firmeneigene App.

Die E-Scooter können im gesamten öffentlichen Verkehrsraum der Stadt genutzt und entsprechend der Vorgaben abgestellt werden. Diese sehen zum Beispiel vor, dass die Tretroller den Verkehr auf Straßen und Gehwegen nicht behindern dürfen. Zudem gibt es Zonen in der Stadt, in denen die Nutzung der Tretroller gänzlich untersagt ist. Zu diesen gehören Friedhöfe, Spielplätze, Straßenbegleitgrün, Grünflächen und städtischen Grünanlagen. Eine Ausnahme gilt für den Hofwiesenpark: Hier dürfen die E-Scooter nur auf den asphaltierten Wegen genutzt werden.