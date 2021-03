Bad Köstritz. Nachdem die Türmchenvilla nun offiziell der Stadt Bad Köstritz gehört, gab es diese Woche Notreparaturen am Dach.

Sicherungsarbeiten an Bad Köstritzer Villa: Dem Türmchen ganz nah

Es ist ein sichtbares Zeichen einer bevorstehenden Rettung, mit der mancher womöglich nicht mehr gerechnet hätte. In dieser Woche waren Dachdecker auf der „Türmchenvilla“ in Bad Köstritz zugange. Die Handwerker des Dachdeckerbetriebs Hädrich aus Gera-Roben waren mit der Sofortsicherung mehrerer Schadstellen im Dach beschäftigt, die bei Drohnenaufnahmen des markanten Gebäudes in der Werner-Sylten-Straße 17 festgestellt wurden.