Sie gehört abgeschafft

Tina Puff über die Trainingskarte für Wassersportler

An den Eintrittspreisen für das Hofwiesenbad soll sich nicht viel ändern. Eins, zwei Posten wurden angepasst. Eine gewisse Kontinuität ist ein gutes Zeichen, denke ich. Doch wovon ich nicht viel halte, sind die Trainingskarten für die Wassersportler, die in der Entgeltordnung Transponderkarte genannt werden. Mit diesen haben die Sportler Zutritt zur Schwimmhalle. Sie wurde 2015 eingeführt, kostet in der Anschaffung 15 Euro und bisher jeweils zwölf Euro für jedes weitere Jahr. Mit diesem Geld sollte das Einnahmendefizit des Bades ausgeglichen werden, welches Vereinssportler verursachen, weil sie ja bestimmte Bahnen belegen. Das heißt, Wassersportler trainieren nicht kostenfrei, wie alle anderen. Und auch die Knirpse, die im Verein ihr Seepferdchen machen, müssen eine solche Karte kaufen – egal ob sie danach weiter schwimmen oder nicht. Im vergangenen Jahr, als die Schwimmhalle coronabedingt geschlossen war, wurden die Wassersportler vollumfänglich zur Kasse gebeten. Das kann und darf nicht sein – auch wenn es in der Argumentation heißt, es ist nur ein Euro im Monat… Egal. Entweder alle bekommen eine Trainingskarte oder keiner. Und auch vor 2015 ließ sich der Einlass im Bad ohne Karte regeln.