Im Januar beendete Emily Stolze ihre dreieinhalbjährige Ausbildung zur Chemielaborantin im Chemiewerk Bad Köstritz. Leser kennen sie aus unserer Serie „Azubi des Monats“ des Vorjahres. Am Freitag wird sie als Landesbeste ihres Prüfungsjahrgangs von der IHK geehrt.

Mit wie vielen Punkten sie die Prüfung bestand, ist für sie heute nicht mehr wichtig. „Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren es über 90“, erzählt die 21-Jährige, für die viel mehr zählt, dass es sich gut anfühlt in der Qualitätskontrolle des Unternehmens zu arbeiten. „Ich wurde hier sehr gut aufgenommen. Wir hatten bisher viel Glück und mussten nicht in Kurzarbeit gehen“, erzählt sie erleichtert.

Dass sie den Beruf ergreift, war für die junge Frau früh klar. Das genaue Arbeiten reizt sie. Allerdings wurde in dem Jahr als sie den Realschulabschluss in der Hans-Settegast-Schule in Bad Köstritz ablegte, gerade kein Laborant ausgebildet. So nahm sie einen kleinen Umweg über eine schulische Ausbildung und landete doch in Bad Köstritz. Dort will sie auch bleiben, wie sie sagt, auch wenn sie im Frühjahr nach Meuselwitz gezogen ist. Damit haben sie und ihre Freund, der in Böhlen arbeitet und den sie in der Ausbildung kennenlernte, jetzt einen gleich langen Arbeitsweg von 30 Kilometern.

Was sie mit dem Stipendiums-Angebot der IHK macht, dazu hat sie sich noch nicht entschieden.