Gera. In der Stadt Gera ist der Inzidenzwert wieder unter die 200er-Marke gesunken.

Am Sonnabend, 8. Mai, vermeldet die Stadt Gera eine Sieben-Tage-Inzidenz von 184,7. Sie erfasste 26 Neuinfektionen. Somit galten am Sonnabend 401 Menschen als aktiv infiziert. Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen stieg um zwei auf nun 187. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog