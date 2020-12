Siegerin ist aus Brahmenau

Kunst gegen Komasaufen: Unter diesem Motto startete die DAK-Gesundheit auch 2020 ihre Kampagne „bunt statt blau“ zur Alkoholprävention in Gera. Die 13-jährige Jenny Müller aus Brahmenau gewann den Sonderpreis „Junge Künstlerinnen und Künstler“ in Thüringen. Sie freut sich über einen Gewinn von 50 Euro.

Im elften Jahr der Aktion suchte die Krankenkasse die besten Plakate gegen das Rauschtrinken. Der Hintergrund ist: In den vergangenen fünf Jahren kamen bundesweit jeweils rund 22.000 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. Gegenüber der ersten Erhebung der Daten im Jahr 2000 haben sich die Zahlen um 128 Prozent erhöht. Seit dem Jahr 2013 ist die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen zwar leicht rückläufig, Experten fordern jedoch weiterhin eine verstärkte Aufklärung über die Risiken des Rauschtrinkens.

Unterstützt wird die mehrfach ausgezeichnete Kampagne für Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren von Thüringens Sozialministerin Heike Werner. „Bei bunt statt blau werden junge Künstler selbst zu glaubwürdigen Botschaftern gegen das Rauschtrinken. Das macht diese Präventionskampagne so besonders“, sagt Rainer Wagner, Leiter des Servicezentrums in Gera. In diesem Jahr ist alles ein bisschen anders. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Siegerplakate am 1. Dezember erstmalig rein virtuell gekürt.

6111 Schülerinnen und Schüler haben sich 2020 an „bunt statt blau“ beteiligt und das trotz erschwerter Bedingungen aufgrund der coronabedingten Schulschließungen. „Wir sind begeistert über das großartige Engagement der Schülerinnen und Schüler und bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben.“