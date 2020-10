Signal für Spaß mit Maß

Gera. Erst verhinderte Corona das Vergnügen. Dann am Samstag, als es endlich wieder losgehen durfte, beeinträchtigte der Regen den Start des Herbstvolksfestes auf dem Hofwiesenparkplatz. Zum Glück hatten viele Geraer und Gäste sehnsüchtig auf die Fahrgeschäfte gewartet, so dass etliche trotzdem zum Festplatz kamen – mit Regenschirm – und natürlich aus gegebenem Anlass mit Maske. Denn Mund-Nasen-Bedeckung ist für die Besucher Pflicht auf dem umzäunten Platz,wo ein Einlassdienst dafür sorgt, dass sich dort nicht mehr als 700 Gäste gleichzeitig aufhalten.

268 Besucher hatte die Security etwa zwei Stunden nach Festbeginn gezählt – eine akzeptable Resonanz, die auch noch Luft nach oben ließ. Bezüglich der Einschränkungen aufgrund wieder steigender Coronainfektionszahlen seien die Besucher sehr verständig, äußerte sich das Einlasspersonal.

Wenn auch unter sehr schwierigen Bedingungen, habe man bis zum letzten Tag am Projekt Herbstvolksfest festgehalten, formulierte es René Otto, Schausteller und Vorsitzender des Thüringer Schaustellervereins, in seiner Eröffnungsrede. „Wir haben ein sehr, sehr schweres Jahr hinter uns und noch viele schwere Wochen vor uns“, erklärte er. Damit die Schausteller wieder starten durften, hatten sie in Berlin demonstriert und hart mit der Politik verhandelt.

Mit dem Geraer Volksfest wollen René Otto und Kollegen zugleich ein Signal setzen, dass sie wie andere Unternehmen die Hygieneregeln und -maßnahmen einhalten können. Das alles sei für sie kein Problem, wohl aber die kurz gehaltene tägliche Öffnungszeit des Rummels von 14 bis 19 Uhr. Diese konzentriere anstatt zu entzerren. Deshalb appellierte René Otto im Namen seiner Kollegen an OB Julian Vonarb (parteilos) und die Verantwortlichen in der Stadt, hier nachzubessern.

28 Schaustellergeschäfte, darunter Kinderkarussells, „Break-Dance“, „Entertainer“, „Auto-Scooter“ sowie Schieck’s „Europa-Riesenrad“ mit 38 Metern Höhe versprechen Vergnügen. Coronaschutz wird großgeschrieben – so finden sich vor jedem Fahrgeschäft gut sichtbar Händedesinfektionsgeräte und Aufsteller mit den Hygieneregeln. Kristin Bath und ihre Kinder aus Rheinland-Pfalz, gerade zu Besuch bei der Oma in Gera, genossen wie viele junge Familien an diesem Nachmittag, das Volksfest. „Wir nutzen hier alles. Nach langer Zeit ist es wieder mal eine Abwechslung und ein schönes Erlebnis für den Nachwuchs“, meinte die junge Mutter.