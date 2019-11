Signale auf Abfahrt zum Seelingstädter Saisonstart

Schon am Sonnabendnachmittag war das Haus der Modellbahn in der Seelingstädter Lindenstraße gut besucht. Seit 2002 gehört die ehemalige Kaufhalle dem Modellbahnclub des Ortes. Ein Jahr später eröffnete der 1968 gegründete Club hier die Dauerausstellung, die in dieser Saison noch an sechs Wochenenden geöffnet ist.

Vor zwei Monaten wurde Knut Stecher zum neuen Vereinsvorsitzenden gewählt. Neugierigen Fragern, was auf den Clubanlagen neu ist, zeigt er gern die Miniatur-Attraktionen. So ist der Unfall am Tunneleingang auf der H0-Anlage mit 160 Metern Gleislänge neu arrangiert. Auch die Fabrik am vorderen Rand mit dampfendem Schornstein ist neu und der Fußballplatz mit viel Publikum. Außerdem seien es Kleinigkeiten, die geändert wurden. Elektrotechnische Details sind es, die den 55-Jährigen reizen. Er arbeitet als Wagenmeister bei der Vogtlandbahn und ist dort für die Abnahme der Güter- und Reisezugwagen zuständig. Seit er zwölf ist, ist die Modellbahn sein Hobby. Auf der großen Anlage sind jetzt fast nur noch LEDs verbaut. „Das schöne ist, man kann sie überall einkleben, sie werden nicht warm und es gibt sie in verschiedenen Farben“. Auch kleine Leuchtdioden seien verbaut, die man fast nicht sieht. Bis zu zwölf Züge fahren gleichzeitig auf der L-förmigen Anlage, die also immer wieder neu zum Entdecken einlädt. Anlage Modellbahnclub Seelingstädt Ebenfalls dem heute 22 Mitglieder zählenden Club gehört die Gartenbahn im Nachbarraum. Die wollten sich unbedingt auch Manfred Herrmann aus Mohlsdorf und sein Sohn Sven anschauen. Der Vater war Dampflokführer und hat selbst eine 200 Meter lange Gartenbahn auf seinem Grundstück. Sein Sohn arbeitet als Lokführer. Für beide hat die Ausstellungssaison begonnen. Auch Plauen und Greiz wollen sie sich noch anschauen. Andreas Tretbar steuert die Gartenbahn-Wagen, von denen einige in seinem Besitz sind. Der 64-Jährige wohnt in Gera und gehört seit den 1970er-Jahren zum Club. „Es juckt mir in den Fingern“, sagt Michael Hahn aus Schleiz im Vorbeigehen. Erstmals ist er in Seelingstädt. Ein Modelleisenbahnfreund gab ihm den Tipp. Zu den Ausstellern gehören auch drei private Bastler und eine TT-Anlage von Modelleisenbahnern aus Gera. So könne das ganze Spektrum von der kleinsten Spur Z mit einem Maßstab von 1:220 bis zur größten Spur M, der Gartenbahn eben, mit einem Maßstab von 1:22,5 gezeigt werden. Nächste Öffnungstage: 7./8. Dezember und 28./29. Dezember samstags 13 bis 18 Uhr, sonntags 10 bis 18 Uhr. Mehr Fotos www.otz.de/gera