„Sind die Lichter angezündet“: Feuerwehren aus Weida und Umland starten zur 3. Lichterfahrt

Weida Mit weihnachtlich geschmückten und beleuchteten Feuerwehrautos geht es am Wochenende durch die Stadt und über die Dörfer.

Aus den Bedingungen während der Coronakrise entstanden, hat sich in Weida eine schöne Tradition entwickelt. Mit der Lichterfahrt bringen die Feuerwehren aus Weida, Steinsdorf, Hohenölsen, Crimla und Zossen Weihnachtsstimmung in die Stadt und die umliegenden Dörfer. 16 Feuerwehrautos, weihnachtlich dekoriert und beleuchtet, rollen dafür am Sonntag, 10. Dezember, um 16.30 Uhr am Bürgerhaus los.

„Der Weihnachtsmann und der Grinch sind auch wieder dabei“, sagt Stadtbrandmeister Silvio Schettler. Bis gegen 20.30 Uhr ist der Tross unterwegs, macht immer wieder Halt entlang der Strecke, um Geschenke an Kinder zu verteilen. Hier und da werden Roster gebraten und wird Glühwein verkauft, auf den Dörfern und in der Stadt. Zum Beispiel beim Verein „Wir für Weida“ in der Neustädter Straße oder beim Weidaer Feuerwehr-Förderverein auf dem Markt. Den Sprit für die Tour sponsert in diesem Jahr im übrigen Weidas Bürgermeister Heinz Hopfe (FWG) aus privater Tasche. Der Stadthaushalt wird dadurch nicht belastet. Im vorigen Jahr spendeten dafür die Bürger.

Der Tourenplan für Sonntag, 10. Dezember.