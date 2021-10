Skoda geht nach Frontalcrash in Flammen auf - Zwei Personen bei Unfall im Kreis Greiz verletzt

Bethenhausen Ein 54-Jähriger verlor zwischen Bethenhausen und Brahmenau die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend gegen 20:15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Bethenhausen und Brahmenau.

Am Abzweig Caasen geriet laut Polizei der 54-jähriger Fahrer eines Skoda Superb aufgrund Unaufmerksamkeit in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Audi einer 47-jährigen Fahrerin zusammen. Bei dem Verkehrsunfall geriet das Auto des Unfallverursachers in Flammen auf und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden.

Auch der beteiligte Audi erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Beide Fahrer mussten aufgrund der Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Da bei dem Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von 0,78 Promille festgestellt wurde, erfolgte auch die Sicherstellung seines Führerscheins.

