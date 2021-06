Slivener Kinder kommen zur Fête im nächsten Jahr nach Gera

Claudia Stillmark aus Gera spendet ein Cello an Georgi Kalaidjiev für das Projekt „Musik statt Straße", das Geraer in der bulgarischen Partnerstadt Sliven unterstützen.

Gera/Sliven. Eine Geraer Musikerin spendet ein Cello für den Unterricht in der bulgarischen Partnerstadt.

„Wie geht es den Kindern von ‘Musik statt Straße’?“ wird der Geraer Bernd Krüger häufig gefragt. Die Partnerstadt Gera hat das soziale Projekt im bulgarischen Sliven weiterhin unterstützt und so war es wichtig, von Georgi Kalaidjiev und Maria Hauschild, den Eltern und Betreuern des Projekts zu erfahren, wie es in Slivens Roma-Viertel aussieht.

Es sieht nicht schön aus – das Viertel, das „Nadeshda“ (Hoffnung) heißt, ist nur über Tunnelzugänge erreichbar, die waren wegen Corona mit Gittern verschlossen, sind aber nun wieder geöffnet.

Georgi war seit 2020 unter Pandemiebedingungen mehrfach in Bulgarien, hat alle „seine“ Kinder aufgesucht und sie ermutigt, aber auch mit ihnen individuell geübt und ihnen Mut gemacht. Etwas besonders Schönes: die Kinder des Projekts, die mit in Gera waren, einige schon mehrfach, schwärmen von Gera. Ihr letzter Aufenthalt 2019 in der Partnerstadt sei das bisher Schönste, was sie erlebt haben. Das sei ein Ansporn: Es lohnt sich, sein Leben in die Hand zu nehmen.

Mit Bestnoten abgeschlossen

Die Geraer Publikumslieblinge aus dem Konzert im Rathaussaal 2019, Zwetelina, Fanny und Veli haben ihre Musikausbildung am Konservatorium Burgas erfolgreich mit dem Abitur mit Bestnoten abgeschlossen, sie werden an der Musikakademie Sofia erwartet. Im Jahr 2021 haben fünf Kinder die Aufnahmeprüfung für die Musikschulen in Burgas und Stara Zagora gemeistert.

Einige Musikkinder schlagen einen anderen Weg ein: Sie werden Techniker oder Ingenieure. Das sei ganz wichtig, „Musik statt Straße“ stigmatisiere nicht die Kinder in das Klischee „das einzige, was sie können ist Musik“. Nein, das Projekt öffne ihnen Welt.

Zur Fête de la musique 2022 in Gera soll „Musik statt Straße“ das Eröffnungskonzert am Vorabend in der Johanniskirche gestalten. Zum Abschluss des Arbeitstreffens in Gera übergab Claudia Stillmark, die das Projekt sehr gut findet und gern unterstützen möchte, ein wertvolles Cello an Georgi und Maria.

Inzwischen haben es beide nach Sliven mitgenommen, wo Georgi die Proben für die Teilnahme am Festival „Goldene Diana“ in Yambol organisiert und leitet.