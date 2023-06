Sommerbad Ronneburg hofft auf viele Wasserratten

Ronneburg. Schon seit 1968 wird Badespaß im Freibad Ronneburg geboten. Eine Badeparty steigt am 17. Juni.

Das bisher wärmste Wochenende des Jahres wurde am Freitag in den Freibädern in Gera und Umgebung eingeläutet. Laut Wetterprognose erwarten uns in der Region Temperaturen bis zu 28 Grad Celsius bei 16 Sonnenstunden täglich. Im Ronneburger Sommerbad hatten sich am frühen Nachmittag erst wenige Wasserratten eingefunden. Unter ihnen das gut gelaunte Rentnerehepaar Claudia und Michael Lederer. Schon seit der Eröffnung des Bades 1968 sind die waschechten Ronneburger hier Stammgäste.