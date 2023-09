Sommerpalais Greiz zu Gast im Schütz-Haus Bad Köstritz

Ulf Häder in der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung im Sommerpalais.

Bad Köstritz. Musikalische Museumsrunde zu den „Reußen und Musik“ in Bad Köstritz

Als Referent der Musikalischen Museumsrunde wird Ulf Häder, Direktor des Greizer Sommerpalais, am Dienstag, 19. September, im Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz erwartet. Mit seinem Thema „Musiker am Hof Heinrichs XI. (1722-1800) in Greiz“ wird er zeigen, dass es noch mehr Beziehungen der Reußen zur Musik gibt. Nicht nur die Musikalischen Exequien von Heinrich Schütz sind für die Beisetzung von Heinrich Posthumus auf aus Gesangbuch und Bibel ausgewählten Texten des Reußen komponiert, sondern auch im täglichen Umfeld sind musikalische Elemente zu finden. Musik gehörte zur Ausbildung im Rahmen der „Sieben freien Künste“, ein Hof unterhielt eine eigene Hofkapelle, meist sogar ein eigenes Theater.

Qual der Wahl bei den Theatern

An den Höfen und Residenzen entsteht die einmalige Theaterlandschaft Thüringens, die die Theaterbesucher heute vor die Qual der Wahl stellt, welches Theater sie besuchen wollen. An der anschließenden Kaffeetafel wird über den Vortrag, aber auch über „Gott und die Welt“ diskutiert.

Dienstag, 19. September , 14 Uhr, Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz