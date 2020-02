Sonderführung zum Abschluss der Kabinettausstellung in Gera

Am Sonntag, 23. Februar, endet die Kabinettausstellung „Walter Müller – verkanntes Genie. Zeichner, Lithograph, Drucker und Verleger“ im Museum für Naturkunde Gera. Am letzten Ausstellungstag lädt die Arbeitsgruppe „Walter Mülller“ um 14.00 Uhr nochmals zu einer Sonderführung ein. Im Mittelpunkt stehen seltene und wertvolle Bücher zu Pflanzen allgemein, Pilzen, Orchideen, Gartenstauden, Arznei- und Giftpflanzen, Obstsorten und Insekten, ebenso originale Zeichnungen und Aquarelle aus dem Nachlass. Mit der Sonderausstellung erfuhr Walter Müller, ein in seiner Heimatstadt nahezu vergessener Künstler, erstmals eine besondere Würdigung.