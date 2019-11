Sonderprägung mit Geraer Motiv

Anlässlich des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums ist jetzt eine Sonderprägung mit Gera-Motiv erschienen. Ein erstes Exemplar davon stellte am Sonntag Michael Knippschild von EuroMint vor und übergab es an Volker Kielstein vom Haus Schulenburg. Der Magdeburger Mediziner, der für die Rettung der Villa erst vor kurzem mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz geehrt worden war, hatte EuroMint bei dieser Sonderprägung maßgeblich beraten und die Lokal-Motive ausgewählt. Die Vorderseite zeigt Haus Schulenburg. Die Rückseite ziert das Porträt von Henry van de Velde.

Eine Sonderprägung in limitierter Auflage zu 100 Jahre Bauhaus Gera in Feinsilber und Feingold ist ab sofort erhältlich. Die Prägung auf der einen Seite die Büste von Henry van de Velde.

Die Fotovorlagen von Haus Schulenburg sowie der Büste von van de Velde für das Edelmetall stammen aus Volker Kielsteins Archiv.

Die Sonderprägung – hergestellt in polierter Platte mit einem Gewicht von jeweils 8,5 Gramm – ist sowohl in Feinsilber als auch in Feingold erhältlich. Beide Ausgaben sind streng limitiert – in Silber auf 1000 Stück, in Gold auf 100 Stück. Interessenten erhalten das Edelmetall mit Zertifikat und Etui.

Die Geraer Medaille ist nach einer Dessauer und Weimarer die dritte Sonderprägung 2019 anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Bauhaus. Die Sonderprägung in Silber ist ab sofort im Servicecenter dieser Zeitung erhältlich. Die Prägung in Gold gibt es dort auf Bestellung.