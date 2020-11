Sparkasse Gera-Greiz ist Testsieger 2020

Hochhaus der Sparkasse Gera-Greiz in der Geraer Schloßstraße

Die Sparkasse Gera-Greiz hat von den unabhängigen Bankentestern des Deutschen Instituts für Bankentests GmbH beim Ranking von acht Banken eine Gesamtnote von 1,39 erhalten. Damit sei sie Testsieger 2020 geworden, teilt ein Unternehmenssprecher mit. Für die Durchführung objektiver, neutraler und kompetenter Tests sei das Institut für Bankentests Lizenzpartner von DIE WELT.

Die Tester hätten in den Kategorien „Atmosphäre/Freundlichkeit“, „Beratungsqualität“, „Angebote an Kunden“ und „Konditionen/Preise“ untersucht. Vier Mal habe die Sparkasse dabei die Note Eins vor dem Komma erhalten.

Sören Albert, Vorstandsmitglied, erklärt: „Damit wird von unabhängiger Seite eine überzeugende Beratungsqualität bestätigt, die alle unsere Kundinnen und Kunden das ganze Jahr hindurch zuverlässig und individuell jederzeit abrufen können. Dies ist die Hauptbotschaft hinter dieser Qualitäts-Auszeichnung, die sich in erster Linie an unsere treuen Kundinnen und Kunden richtet – und auch an die, die es künftig werden wollen“. Hendrik Ziegenbein, stellvertretender Vorstand, ergänzt: „Insbesondere ist es eine Auszeichnung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich mit viel Engagement, Fachkompetenz und Freundlichkeit für ihre Kunden da sind.“