Spatenstich für 5. Bauabschnitt im Heinrichsquartier

Die Sieberts kamen zum Spatenstich des 5. Bauabschnitts im Heinrichsquartier. Dort entsteht ein Mehrfamilienhaus. Das Ehepaar hat bereits eine der 18 künftigen Eigentumswohnungen mit Tiefgarage und Aufzug gekauft. „Auf dem Land ist es zwar schön, aber wir sind abgeschnitten von Kultur und allen anderen Dienstleistungen“, begründete Frank Siebert die Entscheidung, von Brahmenau nach Gera zu ziehen. „Hier haben wir zum Beispiel den Stadtwald gleich vor der Nase.“

In der Nähe der Enkel sein, die in Heinrichsgrün wohnen, will ein Ehepaar, das seinen Namen nicht nennen möchte. „Wir sind von der alten Garde. Irgendwann können wir unser Grundstück nicht mehr bewirtschaften“, fügte er an. Seit vier Jahren verfolgen die Eheleute, was hier passiert. Sie finden die Anlage sehr schön und zentral gelegen. „Da können wir abends mal essen gehen und brauchen sogar ein Auto weniger.“

Die Grundrisse bieten zwei bis vier Zimmerwohnungen mit 58 bis 125 Quadratmeter Fläche. Die Balkons und Terrassen seien südlich ausgerichtet. Im August 2021 soll Fertigstellung sein. Das Untergeschoss wird als weiße Wanne, wasserundurchlässiger Beton, gegen drückendes Grundwasser ausgeführt, wie schon im ersten und zweiten Bauabschnitt.

„Ich begleite das Heinrichsquartier von Anfang an und freue mich, dass wir heute den nächsten Spatenstich vollziehen“, sagte Dierk Wenke, Geschäftsführer des Bauträgers tempus 24 GmbH & Co. KG.

Bereits die nächsten Baugenehmigungen liegen vor. Auf dem 22.000 Quadratmeter großen Areal seien noch 79 Seniorenwohnungen mit einem Betreuungsangebot im Erdgeschoss und ein Ärztehaus mit elf Gewerbeeinheiten geplant.

2016 rückten die ersten Bagger an, um das Gebiet an der Weißen Elster wohnhaft zu machen. Die ersten drei Stadtvillen wurden 2018 übergeben, die nächsten drei werden es im Juni 2020 sein. Außerdem stehen neun Reihenhäuser, die Ende des Jahres bezogen werden können. Hinzukommen sechs Doppelhaushälften mit Garagen und Stellplätzen.