SPD Gera vermisst neue Vorlage für neue Straßenbahnen

Wie geht es weiter in Sachen neue Straßenbahnen? Die SPD in Gera hatte dazu zuletzt eine Pressemitteilung veröffentlicht und eine Stadtratsvorlage bis zu diesem Freitag gefordert. „Die Zeit drängt“, heißt es in der Mitteilung. „Damit alle Stadtratsmitglieder nicht wieder kurz vor der Stadtratssitzung mit einer fehlerhaften Beschlussvorlage überrascht werden, muss uns die neu erarbeitete Beschlussvorlage spätestens bis zum 15. Mai zugegangen sein“, betont Fraktionsvorsitzende Monika Hofmann.

Nach Einwänden des Präsidenten im Landesverwaltungsamt zur damaligen Beschlussvorlage war im April eine Sonderstadtratssitzung zum Thema kurzfristig abgesagt worden.

Die SPD-Fraktion kritisiert auch, dass 7,2 Millionen Euro der zusätzlich vom Land zur Verfügung gestellten Investitionsmittel in die Straßenbahnneubeschaffung gehen sollen, obwohl die Stadt Gera an vielen Stellen das Geld nötiger brauche, etwa die 4. Regelschule oder die „Ossel“, sanierungsbedürftige Feuerwehrstandorte und kaputte Straßen. „Mit Fördermitteln könnten etwa 20 Millionen Euro in unserer Stadt investiert werden, wenn wir als Stadtrat unseren Verkehrsbetrieb mit einem klugen Beschluss in die Lage versetzen, selbst die Finanzierung der neuen Bahnen zu stemmen,“ so Hofmann.