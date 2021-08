Spenden für Konzert in der Geraer Campus-Festwoche

Gera. Wiederaufführung von „Hereafter“ am 18. September im Hofwiesenpark Gera geplant.

Am 17. September wird der Campus für das Gymnasium Rutheneum seit 1608 in der Burgstraße offiziell eingeweiht. Daran schließt sich bis zum 23. September eine Festwoche an. Der Höhepunkt soll eine Aufführung des Werkes „Hereafter“ am 18. September um 20 Uhr im Hofwiesenpark sein, kündigt der Förderverein Gymnasium Rutheneum an. Das Stück, das als Auftragswerk zur Bundesgartenschau 2007 entstand, haben Konzertchorleiter Christian K. Frank und die Band Hidden Timbre komponiert. Mit dem Konzertchor und der Band musizieren diesmal das Reussische Kammerorchester Gera und Solosängerin Kerstin Radtke.

Zur Finanzierung hat der Konzertchor Rutheneum eine Fundraising-Kampagne gestartet, die unter diesem Link zu erreichen ist: https://gofund.me/3c74ed80

Unabhängig davon können Spenden auch direkt auf das Vereinskonto des „Förderverein Gymnasium Rutheneum Gera“ überwiesen werden. Verwendungszweck: „Spende für das Hereafter-Konzert“.

www.foerderer-rutheneum.de