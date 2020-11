Mit der „Goldenen Henne“ für Zivilcourage, die in diesem Jahr der Geraer Stephan Werner erhielt, ist eine Spende des Unternehmens Rotkäppchen-Mumm in Höhe von 25.000 Euro verbunden. Diese ging an die Geraer Außenstelle des Opferschutzvereins „Weißer Ring“.

Wofür nutzen Sie den gespendeten Betrag?

Wir setzen das Geld ein, um unverschuldet in Not geratene Opfer zu unterstützen. Das heißt, wir bieten finanzielle Soforthilfe bei Diebstählen an, aber auch Beratungsschecks für Ärzte und Psychologen sowie Anwälte. Wir vermitteln auch Umzugshilfen oder Erholungsmaßnahmen, falls das ärztlich empfohlen wird. Im Fall häuslicher Gewalt kann es notwendig werden, dass Opfer in eine andere Wohnung ziehen, deren Adresse der Täter nicht kennt. Dabei leisten wir finanzielle Unterstützung.

Was sind die häufigsten Opferanfragen, die in Gera gestellt werden?

Das sind häusliche Gewalt, sexualisierte Straftaten, Stalking und Körperverletzung. Das ist auch in den vergangenen Jahren relativ stabil geblieben in der Zahl der Opferanfragen. 2020 haben wir bisher 64 Opfer unterstützt. Unsere neun ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können eine Zunahme häuslicher Gewalt durch die Corona-Einschränkungen nicht bestätigen. Dabei gibt es aber natürlich eine Dunkelziffer, denn beispielsweise trauen sich Betroffene in ländlichen Regionen seltener, Hilfe zu suchen oder Anzeigen zu erstatten, aus Angst vor Stigmatisierung im sozialen Umfeld.

Wie funktioniert die Beratung in Zeiten von Corona?

Üblicherweise haben wir die Opfer auch persönlich vor Ort beraten nach dem Erstgespräch am Telefon. Das ist gerade nicht mehr möglich, sondern wir beraten derzeit ausschließlich am Telefon. Da sind wir rund um die Uhr erreichbar unter 0365/5485754. Betroffene können sich auch online informieren: https://gera-stadt-thueringen.weisser-ring.de/.