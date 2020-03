Stolz präsentieren die 18 angehenden Bäcker und Fachverkäuferinnen, gemeinsam mit den Experten von Dawn Food, ihre am ersten Projekttag selbst gefertigten Torten- und Eiskreationen.

Spezialbrote, Torten und Eiskreationen auf dem Stundenplan

Mit einer Projektwoche haben sich die künftigen Bäcker und Fachverkäufer aus ganz Ostthüringen in Gera auf ihre Gesellen- und Facharbeiterprüfungen vorbereitet. Was die elf Bäcker-Azubis und sieben Fachverkäuferinnen hier zeigten, konnte sich sehen lassen, erklärt die Handwerkskammer in einer Pressemitteilung.

Torten sowie Eiskreationen standen auf dem Programm des ersten Projekttages. Bäckermeister Thomas Schmidt von der Firma Dawn Food aus Darmstadt demonstrierten die Herstellung der Torten. Anschließend konnten die Auszubildenden ihr Können und ihre Fantasie bei der Gestaltung selbst unter Beweis stellen. Dabei erhielten sie vom Profi Tipps, denn Zutaten, Geschmack und nicht zuletzt die Optik entscheiden darüber, ob ein Gebäck den Kunden anspricht und angenommen wird.

In Gera für die Gesellen- und Facharbeiterprüfungen geübt

Eisspezialist Dino Borsoi erläuterte den Azubis theoretisches Grundwissen zur Eiszubereitung und verriet Rezepte, die die Lehrlinge anschließend in die Tat umsetzen konnten. Zum Abschluss wurden Eisbecher nach allen Regeln der Kunst dekoriert.

Der zweite Projekttag war den künftigen Bäckergesellen vorbehalten. Im Leistungsvergleich war die Herstellung von Spezialbroten sowie typisch thüringischen Kuchens gefragt. Modern und innovativ sollten die Brote sein, um die Kreativität im Bäckerhandwerk in den Fokus zu rücken. Neben der Verwendung verschiedener Saaten kamen auch Karotten oder Ingwer zum Einsatz.

Schließlich trugen die Bäckereifachverkäuferinnen ihren Leistungsvergleich aus. Ein Verkaufsgespräch, die Gestaltung eines Plakataufstellers, die Herstellung herzhafter Snacks sowie die dekorative Gestaltung eines Verkaufstisches waren als Aufgaben gestellt.

Es war eine gelungene Vorbereitung auf die Gesellen- und Facharbeiterprüfungen, die für die künftigen Bäckergesellen sowie Fachverkäuferinnen nach dreijähriger Lehrzeit im Juli dieses Jahres anstehen.