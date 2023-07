Spielplätze in Gera werden in Schuss gebracht

Gera. So geht es weiter auf den städtischen Spielplätzen in Gera

Auf den Spielplätzen in Gera gibt es einiges zu tun für die Stadt. Die Arbeiten am Spielplatz in der Gessentalstraße sind noch in vollem Gange, da stehen schon die nächsten Projekte auf dem Plan.

Denn auch in den kommenden Monaten wird sich einiges auf den kommunalen Spielplätzen der Stadt tun. So auch auf der Anlage am Meta-Böhnert-Platz in Zwötzen, auf der bereits im Jahr 2019 zahlreiche Spielgeräte ersetzt worden sind. In diesem Jahr soll der zweite Bauabschnitt folgen, in dem das aktuelle Spielangebot um eine Tischtennisplatte sowie ein Balancierelement erweitert wird. Der Einbau soll noch im Sommer erfolgen, sobald die Arbeiten in der Gessentalstraße abgeschlossen sind.

Nach dem Meta-Böhnert-Platz werden zudem die Spielplätze im Park der Jugend, im Birkenwäldchen und in der Conradstraße aufgefrischt. Für die Anlage Birkenwäldchen in der Altenburger Straße ist dabei die Installation einer Drehscheibe vorgesehen, während in der Conradstraße ein neues Multifunktionsgerät mit zwei Rutschen, Kletternetz und –wand sowie einer Hängerbrücke errichtet wird.

Die Spielanlage im Park der Jugend soll dagegen um eine Traktorschwingschaukel und eine Hochdrehwippe ergänzt werden, um so das Angebot für die kleinen Nutzerinnen und Nutzer weiter auszubauen. Die Kosten für die neuen Spielelemente werden aus der Infrastrukturpauschale des Landes sowie der erweiterten Ortspauschale gedeckt. Den Einbau übernimmt das Amt für Stadtgrün.