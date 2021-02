Spielplatz und Straße werden in Schöna gebaut

Mit 12 von 15 Stimmen (drei Stadträte waren entschuldigt) wurde am Dienstagabend der Haushalt von Münchenbernsdorf für das Jahr 2021 beschlossen. „Er ist ausgeglichen“, sagte Sindy Schlatter zur Stadtratssitzung. Allerdings gäbe es keine Schlüsselzuweisungen wegen der guten Steuereinnahmen, so die Kämmerin. Das Haushaltsvolumen der Stadt beträgt 4,6 Millionen. Der größte Ausgabeposten sei die Kreisumlage. 1,1 Millionen müssen an den Landkreis Greiz gezahlt werden. Der Zuschuss an den Träger der Kindertagesstätte „Kinderparadies“ macht 940.000 Euro aus. „Dem gegenüber stehen jedoch die Einnahmen des Landes Thüringen zur Kita-Finanzierung in Höhe von 520.000 Euro“, betonte Sindy Schlatter. Die Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf erhält 354.000 Euro. Obwohl der Haushalt der Kommune knapp ist, kann Münchenbernsdorf dennoch investieren. Für den Bau des Spielplatzes in Schöna sind 12.000 Euro vorgesehen. In diesem Jahr erfolgt der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Ortsdurchfahrt Schöna. Für Baukosten sind 240.000 Euro eingestellt. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Auch mit der Planung des Straßenausbaus Roter Hof wird begonnen. Das Kopfsteinpflaster ist zig Jahre alt und erschwere sogar das Laufen. 2022 soll gebaut werden.