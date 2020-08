„Sprachlos und ernüchtert“: FDP Gera zu Aus für Wasserstoff-Zug Gera-Leipzig

„Sprachlos und ernüchtert“, schildert Falk Nerger, Stadtratsmitglied der Fraktion Die Liberalen und Kreisvorsitzender der FDP Gera, in einer Pressemitteilung seine Reaktion, als er in der Zeitung las, dass die Landesregierung keinen Wasserstoffzug auf der Strecke Leipzig-Gera fahren lassen will.

Weiter heißt es: „Gera soll Standort eines Mobilitätszentrum werden...“ Aber die rot-rot-grüne Landesregierung nutze die sich bietende Option für einen umweltfreundlichen Wasserstoffzug nicht und beraube die Stadt Gera womöglich um Entwicklungschancen. Nerger spreche sich für die Nutzung aller Potenziale und sämtlicher Mobilitätsformen aus.

Die Idee der Elektrifizierung der Bahnstrecke erschließe sich ihm nicht. Bei der Option des wasserstoffbetriebenen Zuges wären keine Oberleitungen und keine kostspielige Infrastruktur nötig. Eine Elektrifizierung der Strecke würde mehrere Jahrzehnte Planung und entsprechende Bauarbeiten bedeuten. Zu bedenken gibt er die damit verbundenen Eingriffe für die Umwelt, weil die Strecke bisher eingleisig sei.

Falk Nerger, der für die Liberalen im Wirtschafts- und Stadtentwicklungsausschuss sitzt, könne nicht nachvollziehen, „diese einmalige Chance gemeinsam mit Sachsen und Sachsen-Anhalt nicht zu ergreifen.“ Lokale Mandatsträger und die Stadtverwaltung sieht er in der Pflicht, sich bei der Landesregierung für einen mit Wasserstoff betriebenen Zug einzusetzen und Kontakt zu den Anrainern der Strecke aufzunehmen.