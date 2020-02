Sprachraum an Bergschule Gera mit Akustikdecke ausgestattet

Gesprochen wird viel von Nachhallzeiten in Klassenzimmern, die die Normwerte überschreiten. Ein Problem, das auch in der Geraer Grundschule Bergschule für Unbehagen bei den rund 400 Schülern sorgt und auch die Lehrer sehr bewegt, erklärt Paul Dreyhaupt vom Schulförderverein. Als ehemaliger Musiklehrer kennt er sich in Sachen Akustik aus und weiß auch, dass Schönheit und Größe nicht immer einfach zu beherrschen sind.

Mehr Ruhe erhöht die Konzentration beim Lernen

Nun haben Akustikdecken endlich auch in der Bergschule Einzug gehalten. Dort lernen die Schüler die Fremdsprachen künftig in einem mit Akustikdecke ausgestatteten Klassenraum. Möglich wurde dies durch das Engagement des Fördervereins, der dafür rund 3025 Euro aufgebracht hat. „Die Kommunikation ist viel angenehmer. Es ist ruhiger und das ist wichtig, es erhöht die Konzentration und verspricht einen größeren Lernerfolg“, ist Fremdsprachenlehrerin Christiane Kalthof begeistert. „Ich höre jetzt selbst, was sich die Schüler gerade ganz leise erzählen“, sagt sie mit einem Lächeln und ergänzt: „Gerade wenn wir in Gruppen arbeiten, wird es immer etwas lauter, das bleibt nicht aus. Vorher war das sehr störend. Jetzt spürt man erst, was so eine Akustikdecke bewirkt.“

Die Bergschule am Ziegelberg wurde in den Jahren 1891/92 errichtet und im April 1893 eingeweiht. Seit 1991 ist sie Grundschule. Foto: Peter Michaelis

Schulleiter Hans-Jürgen Günther beschäftigt dieses Problem schon seit Langem. Er weiß auch von der Aufgeschlossenheit in der Stadtverwaltung, aber es hängt, wie bei so vielem am Geld. „Im Schulbauprogramm sind wir aufgenommen, aber etwas weit hinten, das wird dauern“, sagt er und verweist auf die 20 Klassenzimmer der Grundschule, wohl wissend, dass eine Ausstattung mit Akustikdecken auf eigene Rechnung nicht zu stemmen ist. Ein besonders Lob gab es von ihm für das bauausführende Geraer Unternehmen Randow Bausanierung: „Es lief alles reibungslos, erstaunlich schnell und top in der Ausführung mit einem überwältigenden Ergebnis“.

Schulförderverein will zweite Akustikdecke finanzieren

Derzeit zählt der Schulförderverein 102 Mitglieder. „Wir versuchen zu helfen, wo wir können, ob für die Verbesserung des Lernens, im Hort, bei Projekten oder Schul- und Sportveranstaltungen. Solch ein teures Projekt wie die Akustikdecke bleibt aber wohl die Ausnahme“, sagt der Fördervereinsvorsitzende, kündigt aber im gleichen Zuge an: „Einen weiteren Raum werden wir noch mit einer solchen Akustikdecke ausstatten“.