Hermsdorf. Das Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pössneck bietet am Standort Hermsdorf eine Sprechtag für Betriebe und Schüler und Interessenten an.

Sprechtag im Berufsschulzentrum in Hermsdorf

Die Duale Berufsausbildung ist die meist verbreitete Form der beruflichen Erstausbildung. Das Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pössneck arbeitet am Standort Hermsdorf mit etwa 180 Ausbildungsbetrieben zusammen. Die Berufsschule bietet einmal in jedem Ausbildungsjahr einen Sprechtag für die Betriebe aber auch für alle interessierten Eltern der Berufsschüler an.

Dieser Infotag findet am 28. Januar von 15 bis 18 Uhr in der Rodaer Straße 45 in Hermsdorf (gegenüber Globus-Markt) statt. Es stehen Klassenleiter, Lehrer und die Schulleitung zu persönlichen Gesprächen bereit. Neben dem Leistungsstand werden Projekte und Fragen der weiterführenden Zusammenarbeit beraten. Das Gespräch mit den Ausbildern der jeweiligen Unternehmen zu Lehrinhalten und zu aktuellen Anforderungen der Praxis ist eine wichtige Rückkopplung für alle Fachlehrer im Hermsdorfer Berufsschulzentrum. Gleichzeitig können sich aber auch Schüler aller Schulformen mit ihren Eltern im Hauptgebäude und Werkstattkomplex umschauen und informieren, in welchen Berufsfeldern die Schule eine Ausbildung anbietet.

Dabei spielen kreative Inhalte, die Nutzung neuer Medien, technische Anwendungen, handwerkliche und wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. Fachlehrer stehen zu allen Fragen in den Fachrichtungen Gestaltung (Medien, Grafik, Design, Werbung), Informatik, Keramik, Hauswirtschaft, Holz-, Metall-, Textil- und Bautechnik zur Verfügung. Fachkabinetten, Labor- und Praxisräumen ermöglicht werden gezeigt und moderne Unterrichtsmittel vorgestellt.

Weiter Informationen unter 036601 / 47402.