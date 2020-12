Gera. Der langjährige Chefarzt und Ärztliche Direktor starb am 6. Dezember. In seinem Arbeitsleben hat er 6000 Geburten geleitet.

Es gibt Menschen, bei denen hat man das Gefühl, eine Ära endet, wenn sie gehen. Privat-Dozent Dr. med. Walter Groß, langjähriger Chefarzt und Ärztlicher Direktor am SRH Wald-Klinikum Gera, ist so einer. Am 6. Dezember starb er im Alter von 71 Jahren. Darüber informiert das Krankenhaus.