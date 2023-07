Staatsballett tanzt im Geraer Stadtzentrum

Staatsballett bei einem Auftritt in den Gera Arcaden.

Gera. Vorboten für traditionelle Ballettfestwoche am Theater Altenburg Gera.

Das Thüringer Staatsballett hat am Montag mit Auftritten in den Gera Arcaden und auf dem Markt Interesse auf sich gezogen. Mit der Aktion macht das Theater Altenburg Gera auf die „Internationale Ballettfestwoche 2023“ vom 30. September bis 8. Oktober in Gera aufmerksam. Diese traditionelle Woche mit nationalen und internationalen Gästen wird wieder mit Gastspielen, eigenen Produktionen, Workshops, Talkrunden, Mitmach-Angeboten, öffentlichem Training, Konzerten, Ausstellungen und vielem mehr gefeiert.