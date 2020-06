Die beiden neuen Stützmauern am Eichberg in Gera-Langenberg. Rund 1,8 Millionen Euro werden hier investiert.

Gera. Versteckte Großbaustelle: Die Stadt Gera und der Wasserzweckverband investieren rund 1,8 Millionen Euro am Langenberger Eichberg.

Stabile Mauern statt maroder Brücken in Gera-Langenberg

Mauern statt Brücken – was als Sinnbild schlecht funktioniert, soll am Langenberger Eichberg Garant für Stabilität sein. In dem Wohngebiet überspannten zwei Brückenbauwerke aus den 1930er Jahren einen tiefen Graben. Sie waren Teil einer Rundstraße, die die Siedlung erschließt.

Doch die alten Bogenbrücken waren der über die Jahrzehnte gestiegenen Verkehrsbelastung nicht mehr gewachsen, zuletzt auf zwölf Tonnen begrenzt. Künftig führt die Straße über zwei etwa 18 Meter lange Stützmauern ohne Gewichtsbegrenzung.

Die Brücken hätten nie Wasser durch den Graben lassen müssen, was langjährige Anwohner bestätigen, sagt Andreas Fuchs, Projektleiter der Stadt für die Baumaßnahme. Deshalb konnte man sich für die kostengünstigere Alternative zur Brückensanierung entscheiden: Die Brücken wurden abgerissen, Teile des Grabens verfüllt und die Stützmauern gebaut.

Die Bewohner der rund 30 Häuser müssen trotzdem noch eine Weile mit der Großbaustelle leben, geplant ist sie bis Ende 2020. Die Stadt baut hier mit dem Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal. Der erneuert über 400 Meter Trink- und Abwasserleitungen und stellt neue Hausanschlüsse her – fast eine Million Euro Kosten, die ohne Fördermittel finanziert würden, so Verbands-Geschäftsleiter Gerd Hauschild.

„Die Anlage stammen aus den 1970-er Jahren und wären nach einigen Rohrbrüchen ohnehin bald dran gewesen“, sagt er. Deshalb freue ihn die Gemeinschaftsmaßnahme.

Das lobt auch Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos), der die Baustelle zudem als Beweis ansieht, dass sich die Stadt auch in ihren Ortsteilen und an nicht sofort sichtbaren Stellen engagiere. 800.000 Euro betrage der städtische Kostenanteil, wobei etwa 75 Prozent davon gefördert würden.

Lob für die Bauarbeiter

Dies umfasst auch die grundhafte Sanierung der Straße zum Abschluss. Tiefbauamtsleiterin Simone Prüfer dankt hierbei dem Fördermittelgeber, der auch den Straßenbau unterstützt: „Das ist nicht selbstverständlich, aber wir konnten davon überzeugen, dass beim Bau der Brücken die Straßen nur noch weiter kaputt gehen würden.“ Sie hob auch die ausführende Firma Strabag hervor, die den begrenzten Bauraum am Berg gut managen würde.

Dem Lob schließt sich der Langenberger Ortsteilbürgermeister Matthias Kirsch an: „Am Anfang schwante mir Böses, aber so eine ruhige Baustelle hätte ich nicht erwartet. Und am Ende wird die Ecke ein richtiges Schmuckstück.“

Norbert Linke, Anwohner und Ortsteilratsmitglied, meinte im Vorfeld eines Ortstermins: „Die Bauarbeiter sind umsichtig, versuchen alles, um die Unannehmlichkeiten für die Bewohner klein zu halten, auch wenn es vielleicht manchem etwas zu lange dauert.“ Anwohner Eberhard Seiferth nutzte die Möglichkeit, den OB auf ein verlassenes und verwildertes Grundstück am Eichberg aufmerksam zu machen.