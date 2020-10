Stadt Gera hilft bei Lehrersuche

Gera. Musiker und bildende Künstler sind als Seiteneinsteiger in Gera gefragt.

Das Amt für Bildung der Stadtverwaltung Gera unterstützt aktuell das Schulamt Ostthüringen bei der Suche nach geeigneten Lehrerinnen und Lehrern. In der Stadt würden vor allem Musik- und Kunst-Lehrer gebraucht, wird in einer Pressemitteilung informiert.

Gesucht seien Hochschulabsolventen auf einem künstlerischen oder musikalischen Gebiet. Wer über einen solchen Abschluss verfügt und Freude an der Arbeit mit Schülern hat, habe gute Chancen auf einen Einstieg in den Lehrerberuf, so das Amt für Bildung.

Dem Lehrermangel entgegenzuwirken, unterstütze die Stadt Gera auch die Initiative von Lehramtsanwärtern, sich für eine Ausbildung in der Region Ostthüringen zu bewerben. Die Stadt biete Beratungen an, um den Start ins Berufsleben zu erleichtern und werbe zugleich für Gera als Wohn- und Arbeitsmittelpunkt. Als Vorzüge aufgezählt werden vielfältige Wohnangebote, Kita-Plätze sowie umfangreiche Möglichkeiten für Kultur, Sport und Freizeit. Die vorwiegend mittelständisch geprägte Wirtschaft und zahlreiche öffentliche Arbeitgeber böten zudem Beschäftigungsmöglichkeiten für Partnerinnen und Partner der künftigen Lehrer, heißt es.

Interessierte melden sich beim Staatlichen Schulamt Ostthüringen, Frau Mandy Schimmel unter Telefon 0365 / 54854-653 oder E-Mail: Mandy.Schimmel@schulamt.thueringen.de