Gera. Der Stadtrat hebt gegen Zusagen zu mehr Transparenz und Einbeziehung in Personalfragen die Besetzungssperre für die Verwaltung auf.

Stadt Gera kann wieder Stellen ausschreiben und besetzen

Die Besetzungssperre für die Geraer Stadtverwaltung, die im November mit dem Haushalt für 2020 beschlossen wurde, ist aufgehoben. Am Donnerstagabend folgte der Geraer Stadtrat mehrheitlich der entsprechenden Bitte des Oberbürgermeisters Julian Vonarb (parteilos), der im Gegenzug mehr Transparenz und vierteljährliche Berichterstattung über Personalfragen, Kostenentwicklung und Besetzungsprobleme sowie zum Stand des Personalentwicklungskonzeptes zusicherte.

Mit der Aufhebung der Sperre könnten nun Stellen, etwa für die Leitstelle Gera oder von Sozialarbeitern und andere, ausgeschrieben und besetzt werden.

Vonarb erklärte, dass derzeit 55 Stellen in der Stadt unbesetzt seien und zwar auf alle Dezernate verteilt. Pro Jahr würden etwa 100 Stellen ausgeschrieben und neu besetzt, allein um altersbedingte und sonstige Fluktuation auszugleichen. Nicht nur die Kosten, die durch eine Personalkostenobergrenze ohnehin bei rund 65 Millionen Euro gedeckelt seien, sondern vor allem das Finden geeigneten Fachpersonals sei eine Herausforderung. So hätten 2019 mangels geeigneter Bewerber allein 11 Ausschreibungen wiederholt werden müssen, so Vonarb. Perspektivisch müsse man wegkommen von der reinen Kosten- und Stellenbetrachtung, sagte er.

Vonarb hatte die Besetzungssperre zwar formal beanstandet, aber trotzdem umgesetzt. Christian Klein von der CDU nannte das „widersprüchlich“, doch der OB sagte, er habe dies getan, um den genannten Kompromiss vorzuschlagen und so einen gemeinsamen Weg mit dem Stadtrat finden zu können.

Zunächst drehte sich die Diskussion um diese Beanstandung und die Frage, ob die Besetzungssperre durch den Stadtrat überhaupt zulässig war. „Selbstverständlich“, meinte Norbert Hein (Liberale), das Gesetz dazu sei eindeutig, es gebe keinen Grund für Beanstandungen. Man könne dies auch rechtlich ausfechten, so Hein, allerdings sei dadurch der Haushalt 2020 gefährdet.

Andreas Schubert (Linke) versuchte dies zu erklären, mit der Antwort der Landesregierung auf seine mündliche Anfrage. Danach bliebe der Vollzug des strittigen Stadtratsbeschlusses bis zu einer Entscheidung der Rechtsaufsicht ausgesetzt. Was den Haushaltsbeschluss meint, für den die Sperre Nebenbestimmung war. Christian Klein hingegen sieht aus der Kommunalordnung sehr wohl Gründe für die Beanstandung der Sperre und begrüßte deren Aufhebung. Er regt deshalb auch an, die Frage beim Landesverwaltungsamt allgemein klären zu lassen, um derlei Diskussionen künftig zu verhindern.

Mit der Aufhebung der Personalsperre war die von Linken, Grünen, SPD und Liberalen angeregte Gründung eines Personalausschusses innerhalb des Stadtrates vom Tisch.