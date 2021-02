Stadt Gera: Streusalz sprengt Asphalt nicht

250 Tonnen Salz hat die Stadt Gera bis jetzt im Februar verbraucht, 500 Tonnen waren es im Januar. Die Stadt setze gezielt, wie alle Kommunen in Deutschland, Streusalz beim Straßenwinterdienst ein, um eine großflächige Vereisung zu verhindern und die Befahrbarkeit der Straßen zu gewährleisten, heißt es auf eine Anfrage im Rathaus. Ob das Salz nicht wie „Sprengstoff für den Asphalt“ wirkt, wollte Ortsteilbürgermeister und Stadtrat Norbert Geißler (CDU) wissen. „Eine zerstörende Wirkung durch das Streusalz in Bezug auf die Straßendecken wurde bisher nicht beobachtet“, erklärt die Stadtverwaltung. Das Streusalz bewirke eine Herabsetzung des Gefrierpunktes. Das in Gera verwendete Steinsalz eigne sich für Temperaturen bis ca. - 10 Grad. Bei niedrigeren Temperaturen verliere dieser Auftaustoff seine Wirksamkeit und werde dann nicht mehr eingesetzt. Die zerstörerische Wirkung von aufeinanderfolgenden Frost- und Tauperioden habe mit dem Streusalz nichts zu tun. Auch ohne Streuen entstehen durch Plustemperaturen, die auf Minusgrade folgen, größere Straßenschäden durch die Frost-Tauwirkung, so die Erklärung. Das alternative Streuen mit Splitt wurde bereits untersucht und sei nicht geeignet. Zudem erzeuge es erhöhte Kosten für das städtische Oberflächenabwassersystem sowie für das Abkehren und das Entsorgen von belasteten Sondermaterial.