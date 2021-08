Stadt Gera sucht noch Wahlhelfer

Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne.

Gera. Derzeit besteht noch Bedarf in Cretzschwitz, Söllmnitz, Roben, Rubitz, Liebschwitz sowie Lusan und in der Stadtmitte.

Am 26. September wird nicht nur ein neuer Bundestag durch die Bürger gewählt. Auch in den Geraer Ortsteilen Debschwitz sowie Dürrenebersdorf und Langengrobsdorf der Stadt Gera soll jeweils ein Ortsteilbürgermeister und die Mitglieder der Ortsteilräte bestimmt werden.

Damit die Wahl ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, werden Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt, die am Wahltag ehrenamtlich die Wahllokale betreuen und ab 18 Uhr die Stimmen der Bundestagswahl sowie der Kommunalwahl in den neuen Ortsteilen Debschwitz sowie Dürrenebersdorf und Langengrobsdorf auszählen.

Aktuell besteht noch Bedarf an verschiedenen Funktionen in Cretzschwitz, Söllmnitz, Roben, Rubitz, Liebschwitz sowie Lusan und in der Stadtmitte. Außerdem werden noch acht Personen zur Auszählung der Briefwahlstimmzettel benötigt. Diese findet ab 14 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum statt.

Der Einsatz wird mit einem Erfrischungsgeld vergütet. Es ist abhängig von der übernommenen Funktion und beträgt zwischen 25 Euro und 45 Euro.

Wer Interesse hat, zum Gelingen der Wahl beizutragen, meldet sich bitte unter 0365 / 838 1399 oder schickt eine E-Mail an: wahlhelfer@gera.de