Stadt Gera wird nicht schneller reagieren

Das Befürchtete ist eingetreten. Vor eine Woche, am 29. Februar, stürzte eine 66-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Nürnberger Straße zwischen Einkaufszentrum und Straßenbahnhaltestelle. Ein Pkw-Fahrer hatte ihren Einkaufstrolley erfasst und die Fußgängerin umgerissen. Sie verletzte sich leicht.

Auf die Gefahrenstelle hatte ein Leser in unserer Veröffentlichung am 14. Februar hingewiesen. Die Geraer Stadtverwaltung stellte damals in Aussicht, „mittelfristig“ die Straßenbahnhaltestelle zu verlegen oder die Spuraufteilung der Straße zu verändern.

Bei dieser Aussage bleibt das Baudezernat, wie eine Nachfrage in dieser Woche ergab. Das bedeutet, dass „in den nächsten Jahren“ Veränderungen zu erwarten sind. Man bedauere, dass es zu dem Unfall gekommen ist, sehe aber keinen dringenden Handlungsbedarf, weil es am Knoten Nürnberger Straße/Zeulsdorfer Straße eine Ampel gibt. Zudem gehöre die Nürnberger Straße nicht zu den Unfallschwerpunkten. „Es wäre daher nicht angemessen, jetzt einen Bereich zu bevorzugen, der weniger risikoreich ist als andere, an denen sich mehr oder schwerwiegendere Unfälle ereignen“, heißt es.

Zudem müssten Mittel für Planung und Umgestaltung erst beschlossen werden. Aktuell würden dringlichere Projekte wie die Wiesestraße, die Clara-Zetkin-Straße, das Thema Straßenbahnbeschaffung, die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Teil Radverkehr und weitere bearbeitet. Hier seien die Ressourcen gebunden.