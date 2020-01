Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Gera zum Hofgut im Kontakt mit den Reußen-Anwälten

„Warum ist es denn so schwierig zu verstehen, dass man mit gestohlenen Gütern nicht handeln darf?“ Prinzipiell wolle man die eigenen Restitutionsbemühungen nicht mehr öffentlich in der Presse kommentieren. Doch dieses freigegebene Zitat aus einem regen E-Mail-Verkehr unserer Redaktion mit dem Büro von Heinrich XIII. Prinz Reuß in Frankfurt sagt einiges aus. Als einen solchen Handel betrachtet man offensichtlich den angestrebten, aber zuletzt fürs erste abgebrochenen Verkauf des Untermhäuser Hof- und Kammergut-Areals durch die Stadt Gera.

Wegen reußischer Rückübertragungsansprüche war die Ausschreibung des Areals aufgehoben worden, die im Januar in einem Zuschlag des Stadtrates für einen von mehreren Kaufinteressenten hätte münden sollen. Jahrelang hatten die Rechtsnachfolger des nach dem Zweiten Weltkrieg enteigneten Erbprinzen Heinrich XLV. Prinz Reuß um die Rückgabe verschiedener Liegenschaften, darunter jene am Mohrenplatz gekämpft – und mehrere juristische Niederlagen einstecken müssen. 2008 wurde die Wiederaufnahme eines 2005 eigentlich ausgeurteilten Verfahrens vom Verwaltungsgericht abgelehnt. Landgericht wartet wohl Verfahren am Bundesverfassungsgericht ab Auf welche Argumente für eine unrechtmäßige Enteignung Heinrichs XLV. das neuerliche Verfahren gestützt wird, wird aus dem Büro Prinz Reuß wie erwähnt nicht beantwortet. Fest steht aber, dass die Rückübertragungsansprüche mit einem zeitgleich beim Landgericht Gera gestellten Antrag auf strafrechtliche Rehabilitierung des Erbprinzen verbunden sind. Das bestätigen das Thüringer Landesamt für Finanzen und das Landgericht Gera auf unsere Nachfrage. Hintergrund sei dessen Inhaftierung durch die sowjetische Militäradministration im Jahre 1945, heißt es aus dem Landgericht. Und das Landesamt für Finanzen erklärt, dass dieser Antrag „zugleich auf die Aufhebung der nach 1945 erfolgten Vermögenseinziehung gerichtet“ sei. „Blick durchs Schlüsselloch“ auf das Areal. Foto: Peter Michaelis Zum aktuellen Stand heißt es vom Gericht, dass das strafrechtliches Rehabilitierungsverfahren „wohl wegen Vorgreiflichkeit einer zu erwartenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausgesetzt werden wird“. Mehr wird dazu nicht mitgeteilt, da es sich bei Rehabilitierungsverfahren nicht um Verfahren handele, in denen öffentlich verhandelt wird. Das Landesamt für Finanzen, vormals Landesfinanzdirektion, erklärt, dass im März 2018 die Rückübertragungsansprüche nach dem Vermögensgesetz zu dem nach 1945 enteigneten Vermögen des Fürstenhauses Reuß jüngere Linie angemeldet wurden. Weil das Verfahren noch Laufe, könnten auch hier keine weiteren Angaben gemacht werden, heißt es, unter anderem zur Frage, wie viele und welche Güter genau zurückgefordert werden. Laut Stadt bislang kein Grundbuch-Vermerk für das Hofgut Interessanterweise erklärt die Stadtverwaltung Gera auf unsere Nachfrage, dass sie sehr wohl in Vorbereitung der Hofgut-Ausschreibung auch zu eventuellen Forderungen des Hauses Reuß recherchiert habe. „In den uns übergebenen, sowie zum Recherchezeitpunkt der Thüringer Landesfinanzdirektion vorliegenden Unterlagen zur Vermögensaufstellung des Hauses Reuß ist das Hofgut Gera-Untermhaus, Mohrenplatz 1-7, nicht enthalten“, heißt es aus der Stadt. „Ein Anmeldevermerk wäre seit dem 1. Juli 2018 im Grundbuch im Falle der Antragstellung nach dem Vermögensgesetz einzutragen gewesen.“ Erst im November 2019, also deutlich nach der Ausschreibung, habe die Stadt Kenntnis erhalten, dass dieser Vermerk für das Hofgut ins Grundbuch eingetragen werden soll – was aber bisher nicht geschehen sei. Dennoch nahm die Stadt Kontakt zu den Reußen auf, die aber einem Verkauf nicht zustimmten. Fördermittel für Erhalt der Gebäudesubstanz prüfen Doch wie geht es nun weiter? Zunächst „bedarf es zeitnah der Abstimmung innerhalb der Verwaltung, wie weiter mit dem Objekt umgegangen wird“, heißt es. Die Stadt sei bestrebt, die Sanierungsziele im Sanierungsgebiet „Alt-Untermhaus“ auch im Hofgut umzusetzen. „Daher stehen wir mit den Anwälten der Antragsteller weiter in Kontakt“, heißt es aus dem Rathaus: „Es gibt jedoch noch keine eindeutige Tendenz.“ Wichtig sei, dass alle künftigen Maßnahmen nachhaltig sind. „So ist zu prüfen, ob beispielsweise Fördermittel zur Erhaltung der Gebäudesubstanz eingesetzt werden können. Für den Bereich Mohrenplatz 5 sind derzeit keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen geplant.“ Auf die Frage, was der Unterhalt des gesamten Ensembles die Stadt kostet – und nun weiter kosten wird – gibt es keine konkrete Antwort: „Den Kosten für den Unterhalt des Gesamtobjektes stehen auch Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung gegenüber.“