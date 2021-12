Stadt Gera registriert fünf weitere Todesfälle

Gera. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Gera am 7. Dezember bei 909,6.

In den vergangenen 24 Stunden registrierte der Krisenstab der Stadt Gera 176 Personen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Die Zahl der aktiv infizierten liegt bei 1337. Die Zahl der Menschen, die am oder im Zusammenhang mit dem Virus verstorben ist, stieg in den vergangenen 24 Stunden um weitere fünf Personen auf nun 260.

Die Stadt Gera hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 909,6. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz sinkt auf 10,9. Die thüringenweite Auslastung der Intensivtherapiestationen wird mit 35,5 Prozent angegeben.