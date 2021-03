Stadt Ronneburg ruft zum Frühjahrsputz

Ronneburg. Bis Sonntag läuft Aktion – Auch Müllparkplätze sind im Fokus

Die Stadt Ronneburg appelliert auch in diesem Jahr wieder an die Ronneburger, mit Hand anzulegen, wenn es um die Sauberkeit in der Stadt geht. Bis zum Sonntag, 28. März, wolle man Platz schaffen nach den grauen Wintermonaten für den sich nun endlich entfaltenden Frühling, heißt es aus dem Ordnungsamt der Stadt. „Damit unsere Stadt erblühen kann, müssen Grünanlagen, Wege, Plätze und Fahrbahnen von diversem Unrat sowie Hundekot befreit werden. Vor allem der Splitt auf den Straßen muss beräumt werden. Hierzu ist bereits die Kehrmaschine geordert, um diesen aufzunehmen“, sagt Göpel vom Ordnungsamt. Alles was durch die Kehrmaschine nicht gefasst werden kann, müsse nachträglich zusammengekehrt werden. So könne unter Einhaltung der Thüringer Sars-CoV-2 Verordnung auch jeder für sich sein Teil zum Frühjahrsputz in diesem Jahr beitragen. Die Stadtverwaltung zählt auf alle Ronneburger und bittet, auch unter den schwierigen Bedingungen die Stadt Ronneburg zu unterstützen.