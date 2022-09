Stadt- und Regionalbibliothek in Gera ab 26. September für mehrere Tage geschlossen

Gera. Die Stadt- und Regionalbibliothek in Gera und die Stadtteilbibliothek in Lusan bleiben vom 26. September bis 5. Oktober geschlossen. Das ist der Grund:

Die Geraer Bibliothek erhält eine neue Bibliothekssoftware. Damit verbessere man die gesamte Bibliotheksnutzung, heißt es in einer Pressemitteilung. Zur Installation, Datenübernahme, Schulung der Mitarbeitenden und Inbetriebnahme der neuen Software ist allerdings eine Schließung der Bibliothek am Puschkinplatz und der Stadtteilbibliothek Lusan vom 26. September bis 5. Oktober erforderlich. Dieser Zeitraum sei bei den Rückgabeterminen bereits berücksichtigt worden, heißt es aus der Bücherei. Säumnisgebühren fielen für den genannten Zeitraum nicht an.

Zugriff auf Onlinekatalog bereits ab 21. September nicht möglich

Bereits ab Mittwoch, 21. September, und bis einschließlich Mittwoch, 5. Oktober, kann nicht auf den Onlinekatalog der Stadt- und Regionalbibliothek und auf das eigene Benutzerkonto zugegriffen werden. Damit sind in diesem Zeitraum auch keine Recherchen, Reservierungen, Vormerkungen oder Medienverlängerungen mehr möglich. Über die Rückgabebox vor der Bibliothek am Puschkinplatz könnten jedoch auch während der Schließzeit entliehene Medien abgegeben werden.

Die Entscheidung für eine neue Software sei notwendig geworden, da seit 2017 mit dem Verkauf der Betreiberfirma keine Weiterentwicklung der bisherigen Bibliothekssoftware stattfand. So war unter anderem der Onlinekatalog nicht mehr zeitgemäß.

Neuer Internetauftritt geht am 6. Oktober online

„Die Installation der neuen Bibliothekssoftware ist ein weiterer entscheidender Schritt hin zur nutzerfreundlichen Bibliothek der Zukunft. Wir sind sicher, mit der komplexen Umstellung den Service und die Funktionalität für unsere Nutzerinnen und Nutzer deutlich zu erhöhen“, so Bibliothekschef Rainer Schmidt.

Nach erfolgreicher Umstellung des EDV-Systems stehen die Bibliothek am Puschkinplatz und die Stadtteilbibliothek Lusan dann ab Donnerstag, 6. Oktober, allen Nutzern wieder offen. Zeitgleich geht der neue Internetauftritt der Stadt- und Regionalbibliothek online.

www.biblio.gera.de