Stadtbahnbrücke in Gera Untermhaus nach jüngstem Sturm kurzzeitig gesperrt

Gera. Nachgehakt: Manche Fußgänger ignorieren während notwendiger Fällarbeiten die Sperrung der Elster-Brücke und bringen sich in Gefahr

Über eine offenbar nur temporäre Sperrung der Stadtbahnbrücke in Gera-Untermhaus informierte uns vor wenigen Tagen ein Leser. „In Untermhaus ist die gelbe Fußgängerbrücke über die Elster zwischen Eselsweg und Conradstraße gesperrt, laut Beschilderung wegen Gehwegschäden“, schreibt er und fragt nach den Hintergründen. Außerdem habe er beobachtet, dass die Absperrung weitestgehend ignoriert und teilweise sogar zur Seite geschoben wird.

Dass kurz darauf bei der Recherche vor Ort zwar das Hinweisschild auf Gehwegschäden, aber keine Absperrung mehr zu sehen ist, das kann die Geraer Stadtverwaltung auf Nachfrage aufklären. Demnach wurde die Brücke gesperrt, da in Folge des Unwetters in der Nacht vom 22. zum 23. Juni Bäume im Bereich des Bauwerkes entwurzelt wurden und die Gefahr bestanden habe, „dass diese auf das Bauwerk und somit in den Bereich der Fußgänger fallen.“ Daher sei die Brücke zwischen dem 26. und 29. Juni gesperrt gewesen, um in diesem Zeitraum die Bäume zu entfernen.

Was die Beobachtungen des Lesers angeht, dass die Sperrung bisweilen ignoriert wurde, so kann dies die Stadt bestätigen. Grundsätzlich bringen sich Personen in Gefahr, die sich nicht an Sperrungen halten, heißt es: „Im konkreten Fall mussten auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung feststellen, dass sich einige Fußgänger, selbst beim Baumrückschnitt, nicht an die Sperrung hielten.“

Die Warnung vor Schäden am Gehweg hat offenbar unabhängig vom Sturmeinsatz Bestand. Seit ihrer Eröffnung 2007 gab es an der 130 Meter langen Brücke immer wieder Instandhaltungsarbeiten, wie aus einer Auflistung der Stadtverwaltung hervorgeht: So wurden 2009 Edelstahlseile repariert, 2012 Arbeiten zur Gewährleistungsmängelbeseitigung durchgeführt, 2013 nach dem Hochwasser Schwemmgut beseitigt, 2017 Bohlenbelag ausgetauscht, Reinigungsarbeiten, Bewuchsentfernung durchgeführt, 2018 der Blitzschutz instandgesetzt und erneut an Edelstahlseilen repariert, 2020 Gehölz und Bewuchs entfernt und 2021 wie auch 2022 Bohlenbelag ausgetauscht.