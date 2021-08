Stadtparty für gute Laune und Spaß in Ronneburg

CAT Hentschelmann will am Samstag in Ronneburg mit Musik von Ostrock bis Irischer Folklore unterhalten.

Ronneburg. Open-Air-Veranstaltung am Samstag an der Bogenbinderhalle

Am kommenden Samstag, dem 21. August, wird ab 15 Uhr zur „Stadtparty Ronneburg 2021“ an die Bogenbinderhalle eingeladen. Coronabedingt ist es diesmal eine etwas schmalere Variante des gewohnten Stadtfestes, das traditionell immer in der dritten Augustwoche in Ronneburg durchgeführt wird, ist von der Stadtverwaltung zu erfahren.

Die Ronneburger Kindertagesstätten „Luftikus“ und „Regenbogenland“ wollen sich am Nachmittag mit einem kleinen Tanz-Programm präsentieren. Der Auftritt der Jüngsten wird mit dem Programm „Bingo mit Konzert“ gekoppelt sein. Dabei soll eine Bingo-Show mit Live-Musik von CAT Hentschelmann, der Melodien von Ostrock bis Irischer Folklore bietet – für unterhaltsame und vergnügliche Momente sorgen. Durch den Abend geht es dann für die Besucher mit DJ „Fetenhaus“.

Nach anderthalb Jahren Corona-Pause seien wieder Spaß und Vergnügen nötig, findet Thomas Plarre, Leiter der Abteilung Kultur, Jugend, Sport der Ronneburger Stadtverwaltung und hofft, dass am Samstag auch das Wetter bei der Open-Air-Variante mitspielt.

Die Stadtparty in Ronneburg wird mit entsprechendem Hygienekonzept über die Bühne gehen. Der Eintritt beträgt drei Euro für Erwachsene. Dafür können sich die Besucher auch ein Bingolos sichern.