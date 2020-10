Stadtradeln 2020: Gera knackt die 100.000-Marke

Gera knackt die 100.000. Nein, leider noch nicht wieder bei der Einwohnerzahl, dafür aber auf dem Kilometerzähler des diesjährigen Städtewettbewerbs „Stadtradeln“. Zum zweiten Mal hat Gera an der bundesweiten Fahrrad-Aktion des Klimabündnisses teilgenommen und das Ergebnis aus dem Vorjahr klar getoppt. Zwischen 5. und 25. September erstrampelten die 476 Fahrer und Fahrerinnen in 56 angemeldeten Teams zusammen 102.688 Kilometer für Gera.

Zum Vergleich: 2019 waren zwar 64 Teams gemeldet, die brachten es zusammen auf 363 Fahrer, welche zusammen 74.570 Kilometer sammelten. Eine gute Steigerung, fand auch René Soboll, Abteilungsleiter Sport und Ehrenamt der Stadt Gera bei der kleinen Feierstunde mit Siegerehrung am Mittwochabend im Saal des Kultur- und Kongresszentrums. Ausgezeichnet wurden die Teams und Einzelfahrer mit den meisten Kilometern (siehe unten) sowie mit einem Augenzwinkern auch jene Teams mit den originellsten Namen. Hier waren die „Klimafeger“ vor den „Flitzpiepen“ und den „Strammen Waden“ erfolgreich.

Für kreative Namen gab es kreative Preise, wie hier für die „Klimafeger“. Foto: Peter Michaelis

Beim Stadtradeln werden an 21 zusammenhängenden, aber terminlich nicht festgeschriebenen Tagen Fahrrad-Kilometer der Teilnehmer gesammelt. Dabei geht es um Klimaschutz, aber auch um die Förderung des Fahrradverkehrs und die Verbesserung der Radwegeinfrastruktur. Ursprünglich war das Radeln in Gera für Mai geplant. Mit der Verlegung in den Herbst wurde der Startschuss während des Abschlusstages des Klima-Pavillons in Gera gegeben. Sollten tatsächlich die Teilnehmer in der Aktionszeit das Fahrrad für Strecken genutzt haben, die sie sonst mit dem Auto zurückgelegt hätten, würde laut Soboll und den Zahlen auf der Stadtradeln-Homepage die Geraer Rad-Kilometer etwa 15.000 eingesparten Tonnen CO2 entsprechen.

Auf der Internetseite wird Gera mit seinem Ergebnis auf Platz 360 von insgesamt 1482 teilnehmenden Kommunen in Deutschland, Luxemburg und Frankreich geführt. In Thüringen ist Gera auf Platz 9 von 14. Und bei den Kommunen vergleichbarer Größe – in der Kategorie 50.000 bis 99.999 Einwohner – landete die Stadt auf Platz 65 von 106.

Zur Abschlussveranstaltung gab es neben Preisen ein kleines Programm von Viertklässlern der Freien Gemeinschaftsschule der Grundig Akademie sowie den Vortrag „Weltsichten – 30 Jahre danach“ des Weltumradlers Axel Brümmer.

Alle Ergebnisse auf: www.stadtradeln.de/gera

Teams mit den meisten Kilometern insgesamt:

1. SSV Gera 1990: 10.962 Kilometer (33 Teilnehmer)

2. Ostschule Gera : 8.053 Kilometer (33 Teilnehmer)

3. Soli 1895: 7.371 Kilometer (15 Teilnehmer)



Teams mit den meisten Kilometern je Teilnehmer:

1. Elstertalradler: 566 Kilometer/Teilnehmer (3 Teilnehmer)

2. Stramme Wade: 527 Kilometer/Teilnehmer (2 Teilnehmer)

3. Soli 1895: 491 Kilometer/Teilnehmer (15 Teilnehmer)



Einzelfahrer mit den meisten Kilometern:

1. Lothar Bergemann (Lebenshilfe Gera) 2197 Kilometer

2. Nico Banz (GERAdelt – Der Tanz e.V.) 1239 Kilometer

Klaus Knoll (Soli 1895) 1113 Kilometer