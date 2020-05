Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtradeln in Gera im September

Das Stadtradeln in Gera findet nicht wie geplant jetzt im Mai statt, sondern wurde laut Geraer Stadtverwaltung auf den September verschoben. Über den genauen Startzeitpunkt werde noch rechtzeitig informiert, heißt es. Anmelden könnten sich die Teams und Radfahrer über die Stadtradeln-App oder die Online-Plattform www.stadtradeln.de schon jetzt. Das Klima-Bündnis als Organisator der Aktion habe den Kampagnenzeitraum in diesem Jahr verlängert. Bis zum 31. Oktober könnten Radelnde in diesem Jahr 21 Tage lang Fahrrad-Kilometer sammeln und so einen Beitrag für das Klima und die Radinfrastruktur leisten sowie ein kleines Stück Normalität in turbulenten Zeiten genießen. Das Land Thüringen fördert die Teilnahmegebühren für die Kommunen.

