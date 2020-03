Im Januar fand noch das Geländespiel der Thüringer Jugendfeuerwehren in Gera-Aga statt. Aktuell pausiert in der Stadt auch der Jugendfeuerwehr-Betrieb.

Gera. Einstimmig wurde der leicht veränderte Termin für Zeltlager und Festakt 2021 in Gera abgesegnet

Stadtrat Gera heißt Thüringer Feuerwehr-Nachwuchs willkommen

Während Veranstaltungen bis in den Sommer hinein derzeit unter großem Vorbehalt stehen, kann man noch etwas zuversichtlicher auf längerfristige Termine schauen. Im kommenden Sommer will die Thüringer Jugendfeuerwehr im Thüringer Feuerwehr-Verband ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Landeszeltlager und einem Festakt in Gera begehen.

Ohne Corona-Bezug hatte die Planung nun allerdings eine Verschiebung ergeben, zu der der Geraer Stadtrat unlängst zu entscheiden hatte.

Da der Stadtrat bereits 2018 einen Beschluss für die kostenneutrale Ausrichtung der Feierlichkeiten im Hofwiesenpark gefasst hatte, musste der nun entsprechend angepasst werden.

Zeltlager in Gera zwei Tage später und einen Tag länger

Nach jetzigem Stand sollen Landeszeltlager und Festakt vom 23. bis 29. Juli 2021 stattfinden, ursprünglich war vom 21. bis 26. Juli geplant. Das heißt, es geht nicht nur zwei Tage später los, sondern wird offenbar auch einen Tag länger dauern. Der Stadtrat trägt dies einstimmig mit. Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, trägt die Thüringer Jugendfeuerwehr sämtliche Kosten der geplanten Veranstaltung - „einschließlich etwaiger Kosten aus Beschädigungen von Grünanlagen und Spielplätzen im Hofwiesenpark“. Zwischen 500 und 800 Nachwuchs-Feuerwehrkräfte und Betreuer könnten 2021 bei dem Landesjugendzeltlager teilnehmen, hieß es zuletzt.