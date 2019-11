In Ronneburg tagt in dieser Woche wieder der Stadtrat.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrat Ronneburg entscheidet zu Ausbau Clara-Zetkin-Straße

Über den grundhaften Ausbau der Clara-Zetkin-Straße in Ronneburg im kommenden Jahr will am Donnerstag der Stadtrat entscheiden. Das geht aus der Tagesordnung zur Stadtratssitzung am 28. November, 18 Uhr, im Bürgersaal des Sportzentrums Ronneburg, Zeitzer Straße, hervor. Weitere Themen im öffentlichen Teil der Sitzung sind die Straßenreinigungssatzung, die Bebauungspläne Gewerbestandort Grobsdorf und IG Ronneburg Süd sowie die Vergabe eines Straßennamens für die Betriebsstraße Wismut. Wie immer wird auch den Besuchern die Möglichkeit eingeräumt, Fragen zu stellen.