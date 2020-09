Stadtrundgänge durch Gera mit Musik und Heinrich XXX.

Die Gera Information am Markt 1 a ist Treffpunkt der historischen Führungen durch die Altstadt.

Wissenswertes über die lange Musiktradition von Gera erfahren Teilnehmende beim Stadtrundgang am Sonnabend, 12. September. Beginnend mit den Stadtpfeifern über Gesangsvereine und den Instrumentenbau bis zu heutigen Chören und dem Philharmonischen Orchester führt die Historikerin Paula Raupach durch die Innenstadt. Neben Friederici und Böhme wird es auch um Komponisten gehen, die in Gera wirkten.

Dagegen steht am Sonntag, 13. September, ganz klar eine Person im Mittelpunkt der Stadtführung: Graf Heinrich XXX. Reuß j.L.. Er selbst lädt Interessierte ein, Geschichten aus seinem Leben zu lauschen, untermalt mit Anekdoten und Bezügen zu Geras Stadtgeschichte. Dargestellt von Alexander Jörk führt Heinrich XXX. durch die Innenstadt, vorbei an der Salvatorkirche, dem Rutheneum und anderen geschichtsträchtigen Gebäuden.

Treffpunkt für beide Führungen ist jeweils 14 Uhr vor der Gera Information am Markt 1a. Wer an den Stadtrundgängen teilnehmen will, sollte unbedingt einen Mund-Nase-Schutz dabei haben.

Interessierte sollten sich zudem aufgrund der coronabedingten Personenbegrenzungen vorher anmelden und die Kosten von acht Euro schon vorab in der Gera Information begleichen. Reserviert werden kann telefonisch unter 0365/8381111 oder per E-Mail an tourismus@gera.de.

Die Gera Information ist von montags bis freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet.