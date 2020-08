Stadtrundgang durch Bad Köstritz

Am Samstag, dem 22. August, um 14.30 Uhr, wird im Rahmen von „Köstritzer lesen für Köstritzer“ zum Stadtrundgang eingeladen. Sven Schmitt, Heimat- und Ortsverein, führt alle Gäste zu Gedenktafeln und -steinen sowie Denkmalen.

Im letzten Jahr gab es einen ähnlichen Stadtrundgang erstmals im Rahmen dieser beliebten Lesereihe und alle Beteiligten seien sich einig gewesen, dass dies unbedingt unter einem anderen Motto wiederholt werden müsse, schreibt Friederike Böcher. Leiterin des Heinrich-Schütz-Hause.

Bei günstiger Witterung ist das Heinrich-Schütz-Denkmal gegenüber vom Museum der Treffpunkt. Hier startet der Rundgang. Es gibt die „4Bs“ von Bad Köstritz mit Bad, Bier, Blumen und Barockmusik genauso am Wegesrand zu entdecken, wie Thurn und Taxis oder Julius Sturm, als Dichterpfarrer des 19. Jahrhunderts.

Mit genügend Abstand werden die Gäste durch die Stadt an der weißen Elster ziehen und sicherlich viele Stellen erkunden, an denen man sonst ganz einfach vorbeiläuft. Warum also in die Ferne schweifen, Entdeckungen kann man auch vor der eigenen Haustür erleben.

Bei schlechtem Wetter fällt der Rundgang aus, bitte ab 13 Uhr im Heinrich-Schütz-Haus, Telefon 036605/7 24 05 erfragen.